У берегов Ливии погибли восемь погибли, более 100 пропали

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, более ста пропали без вести после того, как переполненная лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Ливии, передает агентство Франс Пресс.

Восемь тел были найдены на надувной лодке, которая могла перевозить до 120 человек, заявил начальник береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли полковник Фатхи Аль-Райани (Fathi al-Rayani). По его словам, по меньшей мере сто мигрантов пропали без вести.

По информации агентства, береговая охрана Ливии обнаружила спущенную лодку недалеко от побережья Гарабулли, тела погибших находились внутри.

Представитель военно-морских сил Ливии генерал Аюб Кассем (Ayoub Qassem) также отметил, что в пятницу береговая охрана перехватила пять надувных лодок и две деревянные с более 570 мигрантами на борту. Их сопровождали ливийцы.

Береговая служба охраны Италии отметила, что в четверг и пятницу были спасены 900 мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.