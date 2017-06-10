В ЛНР заявили о задержании 15 человек, подозреваемых в наркоторговле

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (76)

ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Луганской народной республики задержала 15 человек, подозреваемых в организации поставок наркотиков с территории, подконтрольной силовикам, заявил на пресс-конференции глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

"Были проведены задержания – пятнадцать человек, происходит обработка оперативной и первичной информации. Группа достаточно серьезная. Все занимались наркосбытом", — рассказал министр.

По его словам, по информации МВД ЛНР, на территорию республики планируется переправить партию кокаина весом в 225 килограммов. Собеседник агентства сообщил, что это часть крупной партии наркотиков, задержанной ранее СБУ в Одесском порту.

"225 кг — сейчас переправляется на временно-оккупированную территорию нашей республики (подконтрольную ВСУ, — ред.) с целью переброски на территорию ЛНР для уничтожения и наркотизации нашего населения", — заявил глава ведомства