Американская фирма будет защищать Катар от обвинений в связях с терроризмом

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Правительство Катара наняло бывшего генпрокурора США (в период президентства Джорджа Буша с 2001 по 2005 год) Джона Эшкрофта для защиты от обвинений в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа и его арабских союзников в поддержке терроризма, сообщает Рейтер со ссылкой на документы, поданные в Агентство по регистрации иностранных агентов при Минюсте США (FARA).

Катар заплатит "Юридической фирме Эшкрофта" за эту работу 2,5 миллиона долларов в течение 90 дней.

"Работа фирмы будет включать кризисное управление, ответ на обвинения, программу системного анализа, поддержку в СМИ, информационное обеспечение и поддержку усилий клиента относительно исторических, текущих и будущих его усилий в борьбе с глобальным терроризмом ", — приводит Рейтер письмо партнера фирмы Эшкрофта — Майкла Салливана (содержится в пакете документов).

В минувший понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.