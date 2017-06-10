Суд Пакистана впервые вынес смертный приговор за богохульство в соцсети

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Суд Пакистана впервые приговорил обвиняемого в богохульстве в Facebook к смертной казни, передает агентство Рейтер.

Суд города Бахавальпур штата Пенджаб признал Таймора Разу (Taimoor Raza) виновным в оскорблении пророка Мухаммеда, сообщил агентству прокурор Шафир Куреши (Shafiq Qureshi).

По словам адвоката, Раза затеял спор в Facebook со случайным знакомым, которым оказался сотрудник департамента по борьбе с терроризмом.

Богохульство по законам Пакистана может караться смертной казнью, пакистанская правоприменительная практика в этом вопросе регулярно критикуется правозащитными организациями.