Большинство венесуэльцев не хотят менять конституцию, показал опрос

МЕХИКО, 10 июн — РИА Новости. Идея изменения конституции путем созыва учредительного собрания не нравится примерно 85% венесуэльцев, свидетельствуют опубликованные данные социологического опроса компании Datanalisis.

Ранее глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы в национальное учредительное собрание могут состояться 30 июля. Собрание займется реформированием конституции, проект которой должен быть вынесен на общенациональный референдум. Эта инициатива президента Николаса Мадуро вызвала массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой государственного переворота.

По данным Datanalisis, более 86% респондентов считают, что власти должны были спросить мнение избирателей, прежде чем созывать собрание, и объявить общенародный референдум, о самой идее созыва собрания знают 80% респондентов, причем из них 69% ее отвергают.

Относительно исполнения своих обязанностей президентом Николасом Мадуро 72,4% опрошенных ответили, что недовольны его правлением и вкладом в развитие страны. Положительно оценили роль Мадуро порядка 22% опрошенных.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших достигло 67 человек.