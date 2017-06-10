В Антверпене открылся первый в Бельгии центр сертификации по русскому языку

БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Первый в Бельгии центр сертификационного тестирования по русскому языку открылся в субботу во фламандском Антверпене, сообщила РИА Новости директор образовательного центра "Новое поколение" Наталья Павлович.

Знания русского языка как у детей, так и у взрослых будут тестировать преподаватели центра, в этом году прошедшие обучение в рамках партнерской программы с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Экзамены пройдут по уровням, соответствующим единой европейской шкале: от детского "А-старт" до самого высокого взрослого уровня С2. Результаты из Бельгии будут отправляться в Москву, где в Институте имени Пушкина примут окончательное решение о выдаче сертификата. Документы от министерства образования РФ вышлют успешным кандидатам из Москвы обратно в Антверпен.

"Мы уже с сегодняшнего дня можем записывать людей на экзамены", — сказала Павлович.

По ее словам, дата проведения первого испытания пока не известна. "Мы сначала изучаем спрос, потом нужно будет размещать рекламу, чтобы узнали о существовании нашего центра, а затем уже, в соответствии с запросами, сформируем график", — отметила директор центра.

При этом она сообщила, что потенциальными клиентами являются 200 детей, ежегодно обучающиеся в их центре, и 300 взрослых, изучающих русский язык на курсах при Российском центре науки и культуры в Брюсселе. Кроме того, по ее словам, в центре ждут студентов и выпускников кафедр русского языка бельгийских университетов: сертификат может потребоваться не только для обучения в вузе, но и для поиска работы, в том числе в России.

"Кафедра русского языка Гентского университета также заинтересовалась этим проектом. Наряду с их дипломами, мы можем выдавать и свой сертификат", — сказала собеседница агентства.