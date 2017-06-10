Конуэй могла быть осведомителем американских СМИ, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Помощница президента США Дональда Трампа Кэллиэн Конуэй могла стать причиной утечек в СМИ, из-за которых у Трампа были конфликты с прессой, сообщает журнал Politico со ссылкой на анонимного пользователя Twitter и двух своих источников.

По данным издания, информацию о том, что Конуэй стала причиной ряда утечек конфиденциальной информации из Белого дома, опубликовал неназванный случайный свидетель (именно он и создал анонимный профиль в Twitter) ее беседы на одной из вечеринок в пятницу. После Politico опросило еще двух человек, которые тоже слышали этот разговор и подтвердили эту информацию.

Начиная со своей первой после избрания пресс-конференции, Трамп не раз обрушивался с жесткой критикой на СМИ, которые публиковали материалы и документы, порочащие его и его команду или носящие конфиденциальный характер. Трамп не раз заявлял, что некоторые из этих документов не соответствуют действительности.