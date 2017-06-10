Глава МИД ФРГ считает, что ситуация с Катаром грозит войной в регионе

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что разногласия между Катаром и другими ближневосточными странами могут привести к развязыванию войны в регионе, передает агентство Рейтер.

"Существует опасность того, что разногласия приведут к войне", — заявил Габриэль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, отметив резко возросшую напряженность в отношениях между странами.

Он также выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.

В минувший понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.