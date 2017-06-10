Стали известны требования DUP для создания коалиции с консерваторами

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Североирландская демократическая юнионистская партия DUP требует увеличить финансирование региона Северной Ирландии и предоставить льготы бывшим военнослужащим в обмен на поддержку консерваторов в парламенте, передает агентство Рейтер.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов.

Как сообщил агентству источник, близкий к DUP, партиям также предстоит достигнуть договоренности по таким социально значимым вопросам, как аборты и права секс-меньшинств.

Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори - в случае, если всем удастся договориться.