Президент Зимбабве уволил генпрокурора страны за некомпетентность

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил генерального прокурора страны, которого суд обвинил в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и некомпетентности, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Обвинения в сторону прокурора Йоханнеса Томаны поступили после того, как он отпустил двух человек, подозреваемых в планировании взрыва на принадлежащем жене Мугабе молокозаводе. После того, как он отпустил их, ему предъявили обвинения в препятствии осуществлению правосудия. Сам Томана отрицал обвинения.

Из-за инцидента Томана был временно отстранен от должности в феврале прошлого года.

Сообщается, что теперь прокурору грозит судебное расследование за преступное злоупотребление полномочиями.

Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром.