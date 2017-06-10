Пентагон показал перехват американских бомбардировщиков российским Су-27

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало в Twitter кадры, на которых запечатлен перехват американских самолетов российским истребителем Су-27.
По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, российский истребитель перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.
В состав авиагруппы входили два бомбардировщика B-1B Lancer и тяжелый стратегический бомбардировщик B-52, сообщил телеканал CBS News.
Как отметил Дэвис, перехват был выполнен безопасно.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
Второй инцидент за неделю
Это второй за неделю инцидент между российскими и американскими самолетами в небе над Балтикой. Шестого июня российское Министерство обороны сообщило о перехвате стратегического бомбардировщика B-52. Истребитель Су-27 сопровождал американское судно до удаления от границ России, а затем вернулся на свой аэродром.
По словам командующего Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирала Кристофера Грэйди, бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с партнерами, а в самом перехвате нет ничего необычного.
"Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально. Мы все взаимодействием в международных водах и в небе, и мы ожидаем, что все участники процесса будут делать это в соответствии с международными нормами, и русские поступили подобным образом", — сказал Грейди журналистам во время телефонного брифинга.
Учения НАТО на Балтике
Военно-морские учения НАТО Baltic Operations (Baltops) проводятся с 1972 года, их целью является демонстрация военно-морской составляющей НАТО в районе Балтийского моря. В этом году Baltops продлятся до 16 июня и завершатся в немецком Киле. В маневрах участвуют 14 стран Североатлантического альянса, а также партнеры НАТО — Финляндия и Швеция. Задействованы 50 надводных кораблей и подводных лодок, а также 55 самолетов.
"Данные учения нацелены на расширение гибкости и взаимодействия, укрепление возможностей для совместных ответных действий, а также на демонстрацию готовности союзников и партнеров обеспечивать стабильность и при необходимости защищать регион Балтийского моря", — сообщили в Пентагоне.
Дестабилизирующий шаг
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Москва считает переброску бомбардировщиков B-52 из США в Европу "дестабилизирующим шагом.
"То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе. Наращивание отдельными странами и их союзами своих военных потенциалов, тем более поблизости от рубежей нашей страны, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку", — сказал дипломат.
Характеристики самолетов
B-52 — многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Он по-прежнему остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС. Ожидается, что B-52 будет в эксплуатации до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21. Бомбардировщик может нести 31,5 тонны бомбовой нагрузки, включая обычное, высокоточное и ядерное вооружение.
Производство самолета-заправщика КС-135 было начато в 1956 году. Самолет предназначался для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 и оснащен управляемой дистанционно телескопической штангой до 14,3 метра.