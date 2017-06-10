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Пентагон показал перехват американских бомбардировщиков российским Су-27

18:4110.06.2017
(обновлено: 18:49 10.06.2017)
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© Фото : аккаунт US Defense Department в TwitterРоссийский истребитель Су-27 сопровождает американский бомбардировщик B-52 над Балтийским моремРоссийский истребитель Су-27 сопровождает американский бомбардировщик B-52 над Балтийским морем
© Фото : аккаунт US Defense Department в Twitter

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало в Twitter кадры, на которых запечатлен перехват американских самолетов российским истребителем Су-27.

​По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, российский истребитель перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.

В состав авиагруппы входили два бомбардировщика B-1B Lancer и тяжелый стратегический бомбардировщик B-52, сообщил телеканал CBS News.

Как отметил Дэвис, перехват был выполнен безопасно.

Второй инцидент за неделю

Это второй за неделю инцидент между российскими и американскими самолетами в небе над Балтикой. Шестого июня российское Министерство обороны сообщило о перехвате стратегического бомбардировщика B-52. Истребитель Су-27 сопровождал американское судно до удаления от границ России, а затем вернулся на свой аэродром.

Полет истребителя Су-27. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский истребитель перехватил американский B-52 над Балтикой
В Пентагоне заявили, что самолет B-52 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой в момент перехвата. Тогда в ведомстве отметили, что "подавляющее большинство" таких маневров российские ВКС выполняют "безопасно и профессионально".

По словам командующего Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирала Кристофера Грэйди, бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с партнерами, а в самом перехвате нет ничего необычного.

"Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально. Мы все взаимодействием в международных водах и в небе, и мы ожидаем, что все участники процесса будут делать это в соответствии с международными нормами, и русские поступили подобным образом", — сказал Грейди журналистам во время телефонного брифинга.

Учения НАТО на Балтике

Военно-морские учения НАТО Baltic Operations (Baltops) проводятся с 1972 года, их целью является демонстрация военно-морской составляющей НАТО в районе Балтийского моря. В этом году Baltops продлятся до 16 июня и завершатся в немецком Киле. В маневрах участвуют 14 стран Североатлантического альянса, а также партнеры НАТО — Финляндия и Швеция. Задействованы 50 надводных кораблей и подводных лодок, а также 55 самолетов.

Американский многофункциональный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52. Архивное фото
© Фото : Public domain
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ России
Для участия в учениях США перебросили в Европу несколько стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. По информации Пентагона, в маневрах задействовано восемь истребителей F-16, четыре многофункциональных военно-транспортных самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, а также самолет радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, а также 900 американских военнослужащих.

"Данные учения нацелены на расширение гибкости и взаимодействия, укрепление возможностей для совместных ответных действий, а также на демонстрацию готовности союзников и партнеров обеспечивать стабильность и при необходимости защищать регион Балтийского моря", — сообщили в Пентагоне.

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский бомбардировщик B-52 в воздушном пространстве Литвы во время учений НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский бомбардировщик B-52 в воздушном пространстве Литвы во время учений НАТО

Дестабилизирующий шаг

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Москва считает переброску бомбардировщиков B-52 из США в Европу "дестабилизирующим шагом. 

"То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе. Наращивание отдельными странами и их союзами своих военных потенциалов, тем более поблизости от рубежей нашей страны, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку", — сказал дипломат.

Характеристики самолетов

B-52 — многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Он по-прежнему остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС. Ожидается, что B-52 будет в эксплуатации до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21. Бомбардировщик может нести 31,5 тонны бомбовой нагрузки, включая обычное, высокоточное и ядерное вооружение.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Возможно ли мирное сосуществование России и НАТО
Самолет B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести до 56 тонн ракет и бомб. Эта модель была разработана для маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что отличает его от бомбардировщика B-52, который может нести ядерное оружие.

Производство самолета-заправщика КС-135 было начато в 1956 году. Самолет предназначался для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 и оснащен управляемой дистанционно телескопической штангой до 14,3 метра.

© РИА Новости / Алексей ОлиськоПерейти в фотобанкМеждународные учения Baltops. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Международные учения Baltops. Архивное фото
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