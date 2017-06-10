Турецкая база в Катаре служит безопасности всего региона, заявил Чавушоглу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Турецкая военная база в Катаре предназначена для обеспечения безопасности всего региона Персидского залива и не направлена на какую-либо конкретную страну, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Бахрейна Халидом бен Ахмадом Аль Халифой.Рейтер, Чавушоглу также заявил, что Турция продолжит свои усилия по разрешению сложившейся ситуации вокруг Катара.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил министру иностранных дел Бахрейна, что разногласия между Катаром и другими арабскими странами следует разрешить к концу священного для мусульман месяца Рамадан.
Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил РИА Новости намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.