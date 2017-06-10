Турецкая база в Катаре служит безопасности всего региона, заявил Чавушоглу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Турецкая военная база в Катаре предназначена для обеспечения безопасности всего региона Персидского залива и не направлена на какую-либо конкретную страну, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Бахрейна Халидом бен Ахмадом Аль Халифой.

По данным агентства Рейтер , Чавушоглу также заявил, что Турция продолжит свои усилия по разрешению сложившейся ситуации вокруг Катара.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил министру иностранных дел Бахрейна, что разногласия между Катаром и другими арабскими странами следует разрешить к концу священного для мусульман месяца Рамадан.

Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил РИА Новости намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.