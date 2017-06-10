Регионы и столица Грузии пострадали от сильного града и ливня

ТБИЛИСИ, 10 июн – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Сильный град и ливень нанесли серьезный ущерб регионам и столице Грузии, передают грузинские телекомпании."Рустави 2", "в восточной части страны непогода уничтожила 70% урожая, пострадали сельскохозяйственные угодья и фруктовые сады".
Жители столицы публикуют в социальных сетях видеоролики сильного града, из-за которого на многих автомобилях остались вмятины. По данным Первого канала, в результате непогоды в некоторых районах Тбилиси повалены деревья, получили повреждения дороги и инфраструктура.
Информация об ограничениях подачи электроэнергии в результате непогоды в регионах и столице страны на данный момент не распространяется. В поврежденных населенных пунктах ведется подсчет ущерба специальной комиссией.