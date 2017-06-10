Регионы и столица Грузии пострадали от сильного града и ливня

Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике. Архивное фото

Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 10 июн – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Сильный град и ливень нанесли серьезный ущерб регионам и столице Грузии, передают грузинские телекомпании.

По данным телекомпании "Рустави 2" , "в восточной части страны непогода уничтожила 70% урожая, пострадали сельскохозяйственные угодья и фруктовые сады".

Жители столицы публикуют в социальных сетях видеоролики сильного града, из-за которого на многих автомобилях остались вмятины. По данным Первого канала, в результате непогоды в некоторых районах Тбилиси повалены деревья, получили повреждения дороги и инфраструктура.

Информация об ограничениях подачи электроэнергии в результате непогоды в регионах и столице страны на данный момент не распространяется. В поврежденных населенных пунктах ведется подсчет ущерба специальной комиссией.