В секторе Газа обнаружили тоннель ХАМАС под школами

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон призвал Совбез решительно осудить исламистское движение ХАМАС после обнаружения военного тоннеля под двумя школами, находящихся по эгидой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

Ранее в пятницу агентство БАПОР сообщило, что 1 июня во время строительных работ они обнаружили тоннель, проходящий под двумя соседними школами в секторе Газа.

"Мы призываем Совбез ООН прямо и решительно осудить ХАМАС за неоднократное злоупотребление гражданской инфраструктурой и признать данную организацию террористической", — говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу от лица Израиля. Само письмо опубликовано в официальном микроблоге Twitter МИД Израиля.

"Эта последняя находка лишний раз подтверждает, что жестокость ХАМАС не знает границ, они подвергают опасности центры обучения и образования, используя детей в качестве живого щита", — говорится в документе.

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Как передает агентство Франс Пресс, представители ХАМАС отрицают свою причастность к строительству данного тоннеля.

Израиль неоднократно называл подземные тоннели самым опасным оружием боевиков сектора Газа, используемым для скрытного проникновения в соседний Израиль или ведения военных действий в приграничных районах анклава. Прокладку подземных ходов само боевое крыло ХАМАС объясняет необходимостью "освободить заключенных" земляков из израильских тюрем.