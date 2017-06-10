Украине выделили пять миллионов евро на поддержку гендерного равенства

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное Фото.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное Фото.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Швеция выделила Украине пять миллионов евро на "поддержку гендерного равенства", сообщает пресс-служба украинского правительства.

Сообщается, что соглашение подписали директор структуры "ООН-Женщины" и заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем.

Официальное название проекта — "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине". Выделенные средства планируется потратить в течение четырех лет.

Вице-премьер страны Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что деньги будут расходоваться на мониторинг гендерных вопросов и динамики общественных изменений, а также на улучшение координации работы структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.

За последние годы только Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Так, в феврале текущего года ЕС анонсировал 18 миллионов евро гуманитарной помощи для пострадавших в ходе конфликта в Донбассе. В июне стало известно о планах ЕС выделить Киеву 50 миллионов евро на восстановление городской инфраструктуры и реализации гуманитарных проектов в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, выразили сомнения, что деньги ЕС действительно пойдут на восстановление Донбасса из-за масштабной коррупции на Украине.