Boeing и Iran Aseman Airlines подписали договор о покупке 60 самолетов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская корпорация Boeing и иранская авиакомпания Iran Aseman Airlines в субботу подписали контракт о поставке Тегерану 60 самолетов Boeing 737 MAX, передает агентство IRNA.

По информации агентства, контракт был подписан управляющим директором компании Aseman Хоссейном Алаей (Hossein A'laei) и торговым представителем компании Boeing на Ближнем Востоке и в России Джеймсом Мэрффеном (James Marffen).

Алаей заявил, что после года переговоров договор о покупке был подписан в субботу. Он также отметил, что меморандум на поставку самолетов был подписан 19 марта этого года.

Согласно меморандуму, поставки самолетов пройдут в два этапа по 30 лайнеров.

Сумма контракта составляет 3 миллиарда долларов за 60 самолетов. Начало поставок ожидается в 2022 году.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. Iran Aseman Airlines одна из старейших иранских авиакомпаний.