Президент Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (408)

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян обсудил в субботу в Ереване процесс карабахского урегулированию и ситуацию в зоне конфликта с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Саргсян обсудил с сопредседателями — Игорем Поповым (РФ), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком процесс урегулирования конфликта. Стороны коснулись ситуации на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения (Арцах – самоназвание Карабаха) и армяно-азербайджанской границе, в том числе недавних инцидентов", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, собеседники придали важность соблюдению сторонами конфликта взятых на себя обязательств по мирному урегулированию проблемы путем переговоров, а также выполнению достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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