В ДНР заявили, что жители Марьинки ранены из-за обстрела силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (74)

Разрушенный дом во время артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Марьинки под Донецком. Архивное фото

Разрушенный дом во время артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Марьинки под Донецком. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Два жителя подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе получили ранения в результате обстрела города со стороны украинских силовиков, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

В четверг украинские силовики заявили, что ополченцы обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донбассе, ранена женщина.

"Украинская сторона провела ряд провокаций в районе Авдеевки. Внеся определенные корректировки в свои планы, каратели обстреляли не Авдеевку, а Марьинку, где получили ранение двое мирных жителей", — сказал Басурин.

Он считает, что вероятность провокации со стороны украинских силовиков по-прежнему остается. "Мы не исключаем, что обнародование нами планов противника обстрелять с 8 по 12 июня Авдеевку предотвратило гибель жителей города, но не остановило полностью от его (плана — ред.) полной реализации украинскими преступниками", — заявил Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе города Авдеевка.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>