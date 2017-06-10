В ДНР заявили, что жители Марьинки ранены из-за обстрела силовиками

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Два жителя подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе получили ранения в результате обстрела города со стороны украинских силовиков, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"Украинская сторона провела ряд провокаций в районе Авдеевки. Внеся определенные корректировки в свои планы, каратели обстреляли не Авдеевку, а Марьинку, где получили ранение двое мирных жителей", — сказал Басурин.
Он считает, что вероятность провокации со стороны украинских силовиков по-прежнему остается. "Мы не исключаем, что обнародование нами планов противника обстрелять с 8 по 12 июня Авдеевку предотвратило гибель жителей города, но не остановило полностью от его (плана — ред.) полной реализации украинскими преступниками", — заявил Басурин.
Ранее в Минобороны ДНР заявили, что опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе города Авдеевка.
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