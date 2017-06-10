"Правый сектор"* обстрелял селение Каменка в Донбассе, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает доказательствами обстрела населенного пункта Каменка подразделением экстремистской организации "Правый сектор"*, сказал в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Мы собираем доказательную базу украинских преступлений. Так, по информации от местных жителей и данным нашей разведки, обстрел 8 июня Каменки (на территории, подконтрольной Киеву — ред.) вели националисты… "Правого сектора", входящие в состав 92-й бригады ВСУ (вооруженные силы Украины). По сообщению от источника в штабе бригады, обстрел был несанкционированным, по данному факту командованием проводится внутреннее разбирательство", — сказал Басурин.

Он также предположил, что в отношении бойцов подразделения "Правого сектора"* будут применены меры дисциплинарного воздействия.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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