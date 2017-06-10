"Правый сектор"* обстрелял селение Каменка в Донбассе, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает доказательствами обстрела населенного пункта Каменка подразделением экстремистской организации "Правый сектор"*, сказал в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Он также предположил, что в отношении бойцов подразделения "Правого сектора"* будут применены меры дисциплинарного воздействия.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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