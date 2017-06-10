В ДНР сообщили о 600 выпущенных силовиками снарядах в течение суток

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 600 мин и снарядов за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении по районам 11 населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 120 и 82 миллиметра. На мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено четыре снаряда из РСЗО "Град" по району Безыменного, шесть танковых снарядов и 78 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

Он добавил, что на горловском направлении в Донбассе обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.