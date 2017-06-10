Адвокат Трампа Касовиц ранее представлял интересы Дерипаски в суде

Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц во время пресс-конференции после допроса экс-директора ФБР Джеймса Коми. 8 июня 2017

Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц во время пресс-конференции после допроса экс-директора ФБР Джеймса Коми. 8 июня 2017

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У адвоката президента США Дональда Трампа Марка Касовица, который представляет интересы президента по расследованию "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года, были российские клиенты, включая предпринимателя Олега Дерипаску, сообщает издание Washington Post со ссылкой на записи суда.

Ранее сообщалось, что Касовиц будет также представлять интересы Сбербанка на судебном процессе в США.

По информации издания, Касовиц представлял в Нью-Йорке нидерландскую компанию Дерипаски Veleron Holding по гражданскому иску против банка Morgan Stanley в течение нескольких лет и должен был выступать в суде от ее имени 25 мая этого года. Будет ли Касовиц защищать интересы компании в дальнейшем, неизвестно.

Касовиц был адвокатом Трампа более десяти лет перед тем, как компания Дерипаски стала его клиентом, сообщил один из партнеров Касовица.

По мнению экспертов, наличие российских клиентов Касовица может привести к дополнительным сложностям.

"Если поведение российского клиента фирмы или его отношения с Трампом приобретут важное значение в расследовании, может возникнуть конфликт", — приводит издание слова эксперта по правовой этике школы юридических наук университета Нью-Йорка Стивена Гиллерса (Stephen Gillers).

Белый дом не предоставил комментариев по этому вопросу.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.