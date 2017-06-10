Адвокат Трампа Касовиц ранее представлял интересы Дерипаски в суде

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У адвоката президента США Дональда Трампа Марка Касовица, который представляет интересы президента по расследованию "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года, были российские клиенты, включая предпринимателя Олега Дерипаску, сообщает издание Washington Post со ссылкой на записи суда.
По информации издания, Касовиц представлял в Нью-Йорке нидерландскую компанию Дерипаски Veleron Holding по гражданскому иску против банка Morgan Stanley в течение нескольких лет и должен был выступать в суде от ее имени 25 мая этого года. Будет ли Касовиц защищать интересы компании в дальнейшем, неизвестно.
Касовиц был адвокатом Трампа более десяти лет перед тем, как компания Дерипаски стала его клиентом, сообщил один из партнеров Касовица.
По мнению экспертов, наличие российских клиентов Касовица может привести к дополнительным сложностям.
"Если поведение российского клиента фирмы или его отношения с Трампом приобретут важное значение в расследовании, может возникнуть конфликт", — приводит издание слова эксперта по правовой этике школы юридических наук университета Нью-Йорка Стивена Гиллерса (Stephen Gillers).
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.