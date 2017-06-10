Глава МИД Катара поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий разрыва отношений рядом стран региона с Дохой.

"Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами", — сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я хотел бы подтвердить позицию Катара о том, что все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее подходящим форматом для подобного диалога", — добавил Аль Тани.

Москва обеспокоена обострением ситуации

Москва не вмешивается в дела других государств или их двусторонние отношения с третьими странами, но озабочена ухудшением отношений между своими партнерами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Катара.

По его словам, Москва с беспокойством отреагировала на обострение ситуации и разрыв некоторыми арабскими странами дипломатических отношений с Дохой. Министр отметил, что Россия выступает за то, "чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога".

"Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечение транспарентности во всех вопросах", — добавил Лавров.

Он также отметил, что Россия убеждена в том, что сегодня главная угроза для стран Персидского залива и за пределами региона — это терроризм, и принципиально важно сконцентрироваться на сотрудничестве и объединить усилия, чтобы нейтрализовать эту угрозу.

"Для нас совершенно очевидно, что для максимально эффективных действий на этом фронте необходимо обеспечивать единство и Лиги арабских государств, и Совета сотрудничества арабских государств залива, да и всех других стран региона и стран, которые расположены вне региона", — сказал министр и подчеркнул, что именно с этой позиции Москва поддерживает контакты с участниками происходящих процессов.

Суть конфликта

Переговоры министров проходят на фоне дипломатического скандала, который разразился между Дохой и рядом арабских стран. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Позже к ним присоединились власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал, Чад и Нигер отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива — Кувейт и султанат Оман.

Этот конфликт произошел после того, как Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. МИД Катара заявил, что сайт агентства взломали хакеры, а опубликованная ими речь не имеет отношения к лидеру страны. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

© REUTERS / Stringer Вывеска Информационного агентства Катара в Дохе © REUTERS / Stringer Вывеска Информационного агентства Катара в Дохе

Челночная дипломатия Кувейта

Помимо разрыва дипломатических отношений, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ прекратили все транспортное сообщение с Катаром и отозвали не только дипломатов, но и простых граждан. Кроме того, страны Персидского залива ввели продэмбарго в отношении Катара, который имеет сухопутную границу только с одной страной — Саудовской Аравией. Накануне в Дохе заявили, что запасов зерна в стране осталось ровно на четыре недели.

Оказавшись в экономической и политической блокаде, Катар предпринимает попытки наладить отношения с соседними государствами через посредничество Кувейта. Эмир страны несколько дней разъезжал между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после чего направился в Доху с посланиями от двух стран.

При этом глава МИД Катара заявил в интервью телеканалу RT Arabic, что его страна ценит посредничество эмира, но пока не получала никаких требований от стран Персидского залива.

Насколько успешной окажется "челночная дипломатия" эмира Кувейта, пока неясно, но именно эта страна смогла помирить Катар с соседями в 2014 году. Сейчас, однако, арабские страны обвиняют Доху в том, что после кризиса трехлетней давности она не исполнила свои обещания прекратить поддерживать шиитские организации, которые были зафиксированы в письменном виде.