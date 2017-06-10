В Азербайджане из-за массового отравления госпитализировали более 60 детей

БАКУ, 10 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Массовое отравление произошло в азербайджанском городе Сумгайыт, госпитализированы более 60 детей, передает в субботу бакинское агентство Репорт со ссылкой на источник в больнице.

"В городе Сумгайыт произошло массовое отравление среди детей. Начиная со вчерашнего дня, более 60 детей, проживающих в поселках (имени) Г.З. Тагиева и Джейранбатан, были размещены в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом отравление", — передает агентство.

В сообщении отмечается, что в больницу поступили массовые обращения в основном из-за рвоты, упадка сил, острых головных болей.

Как сообщил источник агентства, некоторых из обратившихся в больницу детей, после оказания медицинской помощи, уже отпустили домой.

"Сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление. Отравившиеся дети в основном в возрасте от двух до семи лет. Точные причины отравления пока неизвестны, однако взятые у детей образцы анализов направлены в лабораторию. Причины массового отравления среди детей станут известны после ответа лаборатории", — уточнил источник.

По информации агентства, в больнице побывали сотрудники министерства здравоохранения и республиканского центра гигиены и эпидемиологии.