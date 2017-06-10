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Франция готовится к первому туру парламентских выборов

14:4410.06.2017
(обновлено: 14:46 10.06.2017)
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© AFP 2017 / Etienne Laurent/PoolПариж с высоты птичьего полета. Архивное фотоПариж с высоты птичьего полета. Архивное фото
© AFP 2017 / Etienne Laurent/Pool

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Через месяц с небольшим после президентских выборов французские избиратели снова готовятся опустить бюллетени в урны: в воскресенье в стране пройдет первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Избиратели голосуют на избирательном участке во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В заморских территориях Франции началось голосование на выборах в парламент

Французам предстоит выбрать 577 депутатов из более чем 7,8 тысячи претендентов.

Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. Для тех избирательных округов, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Безопасность на почти 67 тысячах избирательных участков будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие операции Sentinelle.

За рубежом проголосовали

Для граждан страны, проживающих за рубежом, голосование прошло на неделю раньше — 3 и 4 июня. Всего для избирателей открылись 717 избирательных участков. Явка избирателей составила 19,1%. Такое опережение по срокам проведения голосования связано с тем, что во избежание киберугроз решено было не проводить волеизъявление в электронной форме. Второй тур голосования за рубежом пройдет одновременно с метрополией — 18 июня.

Изабелла Лаенг и Роджер Лагаш. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Бывшая стриптизерша намерена избраться во французский парламент

Победу в 10 из 11 избирательных округов за пределами Франции в первом туре одержали кандидаты от "Вперед, республика". Единственным округом, где кандидат движения Макрона не смог одержать победы, стал IX, включающий в себя страны Магриба.

До старта голосования во французской метрополии голосование началось на заморских территориях и в заморских департаментах Франции. Участки для голосования для избирателей Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена и Сен-Пьера и Микелона открылись в субботу.

Выступление Марин Ле Пен после второго тура президентских выборов во Франции
© Ruptly
Парламентские выборы во Франции: "Национальный фронт" борется за выживание

Занимательная статистика

Число кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах 2017 года, составляет 7 тысяч 882 человека, что превышает показатель 2012 года (6,5 тысяч человек), но не является абсолютным рекордом. Так, в 2002 году кандидатами стали 8 тысяч 444 человека.

Число кандидатов от каждого избирательного округа варьируется от трех до 27, но в среднем на один округ приходится по 14 кандидатов.

Как отмечает газета Monde, самым популярным мужским именем среди кандидатов в Нацсобрание стал Мишель — 130 кандидатов. Следом идут Филипп (103) и Кристоф (88). Наиболее популярным женским именем стала Изабель (78), конкуренцию ему составляют Катерин (69) и Анн (60).

Также газета отмечает, что кандидаты в депутаты помолодели. Если в 2012 году средний возраст кандидатов составлял 50 лет, а в 2007 — 51 год, то в 2017-м этот показатель держится на отметке в 48,2 года.

Прогнозы единодушны

Как и в случае с предсказанием исхода президентских выборов, опросы общественного мнения демонстрируют единодушие в прогнозах на исход парламентских выборов.

Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Движение Макрона получит большинство в парламенте Франции, показал опрос

Так, согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к победе на президентских выборах Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.

По данным опроса компании Elabe, фаворитом голосования также является "Вперед, республика" в союзе с партией "Демократическое движение" (MoDem) — 29% голосов. "Республиканцы" с союзниками получат 23% голосов, а Нацфронт — 17%.

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