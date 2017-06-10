В заморских территориях Франции началось голосование на выборах в парламент

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Голосование в первом туре выборов в парламент Франции началось в субботу в заморских территориях и департаментах страны.

Раньше на сутки голосовать будут избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена и Сен-Пьера и Микелона. Они разделены по 27 избирательным округам.

Голосование во французской метрополии пройдет сутки спустя — 11 июня.

Французским избирателям предстоит выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента — Национального собрания страны из более чем 7,8 тысячи претендентов.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти президента страны Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.