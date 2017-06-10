Бывшая стриптизерша намерена избраться во французский парламент

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Обладатель Филдсовской премии Филдса — аналога Нобелевской премии за достижения в математике — Седрик Виллани и бывшая танцовщица стриптиза Изабель Лэнг претендуют на места в парламенте Франции.

Виллани, баллотирующийся в департаменте Эсон, с 2009 возглавляет Институт Анри Пуанкаре университета Пьера и Мари Кюри. Год спустя после назначения на высокий пост он получил Филдсовскую премию за доказательство нелинейного затухания Ландау и стремления к равновесию в уравнении Больцмана. Математик представляет движение "Вперед, республика", приведшее к президентству Эммануэля Макрона, и намерен продолжать работать в заданном партией ключе.

Его обещания включают в себя развитие "научной, исследовательской и инновационной экосистем", защиту местных плодородных земель, решение транспортных проблем и заботу о местных здравоохранительных учреждениях.

Изабель Лэнг, известная как танцовщица стриптиза под псевдонимом Синди Ли, в 2002 году организовала "Партию удовольствия". Она баллотируется в одном из избирательных округов Парижа уже не в первый раз: в 2007 году ей удалось получить поддержку 430 избирателей (1,06% голосов), а пять лет спустя — вдвое меньше (224 голоса, 0,51%).

В программу Лэнг вошли шаги по оздоровлению окружающей среды, продвижение "более человечного", толерантного и справедливого общества, забота о незащищенных слоях населения, а также меры по повышению безопасности.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня. Избирателям предстоит выбрать 577 депутатов Национального собрания страны из более чем 7,8 тысячи претендентов.