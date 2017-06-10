Украина никогда больше не вернется в Советский Союз, завил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не вернется в Советский Союз.

Об этом президент заявил на открытии символического "таймера безвиза" — обратного отсчета времени до введения безвизового режима с Евросоюзом.

"Это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая "Битлз", — приводит телеканал "112 Украина" слова украинского президента.

По словам Порошенко, теперь Украина возвращается в "семью европейских народов".

Ще раз вітаю вас, дорогі українці, з початком функціонування безвізу!



Слава Європі!



Слава Україні! pic.twitter.com/gclauTlVS3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом заработает в полночь 11 июня.