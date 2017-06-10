Пентагон опубликовал фото перехвата самолета ВВС США российским Су-27

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало в Twitter кадры, на которых запечатлен перехват американского самолета российским истребителем Су-27.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, российский истребитель перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.
В состав авиагруппы входили два бомбардировщика B-1B Lancer и тяжелый стратегический бомбардировщик B-52, сообщил телеканал CBS News.
Как отметил Дэвис, перехват был выполнен безопасно.
В Пентагоне заявили, что самолет B-25 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой в момент перехвата. Тогда в ведомстве отметили, что "подавляющее большинство" таких маневров российские ВКС выполняют "безопасно и профессионально".