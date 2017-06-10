Пентагон опубликовал фото перехвата самолета ВВС США российским Су-27

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало в Twitter кадры, на которых запечатлен перехват американского самолета российским истребителем Су-27.

По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, российский истребитель перехватил в небе над Балтийским морем самолет-заправщик KC-135, сопровождавший группу американских бомбардировщиков в рамках учений Baltops.

В состав авиагруппы входили два бомбардировщика B-1B Lancer и тяжелый стратегический бомбардировщик B-52, сообщил телеканал CBS News.

Как отметил Дэвис, перехват был выполнен безопасно.

Это не первый инцидент между российскими и американскими самолетами в небе над Балтикой. 6 июня российское Министерство обороны сообщило о перехвате стратегического бомбардировщика B-52. Истребитель Су-27 сопровождал американское судно до удаления от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.

В Пентагоне заявили, что самолет B-25 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой в момент перехвата. Тогда в ведомстве отметили, что "подавляющее большинство" таких маневров российские ВКС выполняют "безопасно и профессионально".