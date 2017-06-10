При авиаударе американских ВВС погибли афганские полицейские

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица.

В результате ошибочного ведения огня также получили ранения двое полицейских. По данным военного командования США в Кабуле, авиаудары проводились в рамках операции американских ВВС на юге Афганистана в провинции Гильменд.

"Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента", — говорится в сообщении военного командования США.

Власти Афганистана и США занимаются расследованием инцидента.

США проводят в Афганистане с 2015 года операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel) против боевиков группировки ИГ и движения "Талибан" (запрещены в РФ).