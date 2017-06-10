Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

БАКУ, 10 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщила в субботу пресс-служба главы азербайджанского государства.

Государственный праздник День России отмечается в РФ 12 июня.

"От имени всего азербайджанского народа и от себя лично поздравляю Вас и весь народ России с государственным праздником – Днем России. Нас радует успешное проведение общественно-политических, социально-экономических реформ, а также мер по укреплению государственности России", – приводит пресс-служба текст письма.

Алиев отметил постоянно усиливающееся влияние России в мире и пожелал еще большего укрепления российской государственности, успешного осуществления важных преобразований, постоянного роста авторитета РФ в мировом сообществе.

"Я уверен, что и в дальнейшем совместные усилия двух стран будут направлены на развитие и укрепление тесного, взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном во имя интересов обоих государств, мира, стабильности и безопасности в регионе", — говорится в письме.