Испания не ждет наплыва нелегальных мигрантов из Украины после отмены виз

МАДРИД, 10 июн – РИА Новости. Испания не ожидает, что после вступления в силу новых правил въезда украинских граждан в ЕС увеличится поток нелегальных мигрантов, заявили РИА Новости в МИД Испании.

Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях с 11 июня.

"Либерализация виз уже была осуществлена ранее в отношении других европейских стран, например балканских, и при этом не произошло увеличения нелегальной миграции из этих стран. Поэтому у нас нет оснований считать, что это произойдет с Украиной", — сказала представитель МИД Испании.

Она напомнила, что если человек, въезжая на территорию Испании без визы, остается там дольше установленного срока, то в силу вступит соответствующие европейское и испанское законодательство. "Если будут происходить случаи нелегальной миграции в нашу страну, в Шенгенскую зону, то будут применяться как правила ЕС, предполагающие в подобных случаях возвращение в страну происхождения, так и местное законодательство – закон о правах и свободах иностранцев в Испании и об их социальном статусе, который также предполагает возвращение в страну происхождения тех граждан, которые находятся на территории страны незаконно", — добавила дипломат.

Согласно Национальному институту статистики, на 1 января 2017 года на территории Испании жили 102 786 украинцев. Сколько украинских граждан могут находиться на территории Испании нелегально, неизвестно.

"Для другого типа виз, не краткосрочных, то есть с целью учебы, работы, воссоединения с семьей, правила не менялись – это национальные визы, которые регулируются другими нормами", — напомнила представитель МИД Испании.