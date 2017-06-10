Глава МИД Катара поблагодарил Россию за помощь

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий разрыва отношений рядом стран региона с Дохой.

"Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами", — сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.