Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко возле здания своей администрации запустил таймер обратного отсчета времени до начала вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.
"Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи", — заявил Порошенко в ходе открытия таймера возле здания администрации президента в Киеве.
Ровно в 12.00 (совпадает с мск) возле здания администрации на электронном табло был запущен двенадцатичасовой обратный отсчет.