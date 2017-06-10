В Иране задержали восьмерых подозреваемых после теракта в Тегеране

Иранские полицейские у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017

Иранские полицейские у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана в субботу задержали восемь подозреваемых в связи с нападениями в Тегеране, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя министерства юстиции Ахмада Фазелиана (Ahmad Fazelian).

Восемь человек подозреваются в поддержке террористов, совершивших атаки в столице Ирана Тегеране в среду, сообщил Фазелиан. По его словам, семь подозреваемых были задержаны в городе Фардис в провинции Альборз недалеко от Тегерана, еще один задержан в административном центре провинции городе Кередж.

Представитель полиции Хоссейн Аштари подтвердил факт задержания. Он отметил активное сотрудничество иранских граждан с правоохранительными органами, способствующее выявлению террористов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ирана задержали 41 подозреваемого в связи с терактами в иранской столице.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.