В Иране задержали восьмерых подозреваемых после теракта в Тегеране
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана в субботу задержали восемь подозреваемых в связи с нападениями в Тегеране, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя министерства юстиции Ахмада Фазелиана (Ahmad Fazelian).
Восемь человек подозреваются в поддержке террористов, совершивших атаки в столице Ирана Тегеране в среду, сообщил Фазелиан. По его словам, семь подозреваемых были задержаны в городе Фардис в провинции Альборз недалеко от Тегерана, еще один задержан в административном центре провинции городе Кередж.
Представитель полиции Хоссейн Аштари подтвердил факт задержания. Он отметил активное сотрудничество иранских граждан с правоохранительными органами, способствующее выявлению террористов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ирана задержали 41 подозреваемого в связи с терактами в иранской столице.
Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.
В столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.
Террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.
Примерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.
Среди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.
Одному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.
В результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
Разведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.