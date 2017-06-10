Американская пенсионерка засмотрелась в телефон и провалилась в люк

МОСКВА, 10 июн — РИА Ноовсти. Шестидесятисемилетняя американка упала в открытый люк, отвлекшись на телефон на ходу, сообщает CBS New York.

Инцидент произошел в Нью-Джерси. В местной полиции рассказали, что пенсионерка провалилась в двухметровую шахту, не заметив открытые газопроводчиками дверцы люка.

Сын пострадавшей рассказал журналистам, что его мать страдает от диабета и имеет проблемы со зрением.

"Она регулярно проверяет расписание приема пищи и уровень сахара в крови. Как мне сказали, ее немного подташнивало, когда она шла по улице. Мама достала телефон, чтобы узнать, сколько времени", — сказал мужчина.

Женщину доставили в больницу с серьезными травмами, сейчас она находится в стабильном состоянии.