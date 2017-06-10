В Марави боевики убили 13 филиппинских пехотинцев

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Тринадцать филиппинских морских пехотинцев погибли в боях с исламистскими боевиками при попытке освободить захваченный город Марави, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военных подполковника Джо-Ара Херреру.

"Мы опечалены результатом… Тринадцать человек погибли", — сказал Херрара.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России