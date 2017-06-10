Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны оппозиционеров

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Активист Майдана Владимир Венчак заявил, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина", где находились противники тогдашнего президента страны Виктора Януковича, пишет издание "Украинские новости".

Об этом Венчак рассказал на судебном заседании по делу бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в Святошинском районном суде Киева. Активист проходит по этому делу свидетелем.

Как отмечает издание, уроженец Львовской области получил шесть ранений во время событий 20 февраля в Киеве.

"Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза… а со стороны гостиницы "Украина". <…> Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина", — заявил Венчак.

Активист отметил, что видел, как силовики стреляли в воздух из помповых ружей. По словам Венчака, вооруженные люди были и на крыше здания консерватории. Их он принял за правоохранителей, поскольку был уверен, что гражданские лица "не имели права носить оружие".

Сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка на Майдане и в правительственном квартале в Киеве. Нынешние власти возлагают ответственность за гибель более 100 человек на экс-президента Януковича и спецподразделение "Беркут", расформированное после госпереворота. Бывший президент и сотрудники подразделения отрицают причастность к убийствам.