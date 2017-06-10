Гройсман надеется на сотрудничество с новым правительством Великобритании

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил премьера Великобритании Терезу Мэй с формированием нового правительства и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.

"Поздравляю Терезу Мэй с формированием нового правительства Британии. Надеюсь на продолжение успешного сотрудничества между нашими странами", — написал Гройсман в субботу на своей странице в Twitter

Выборы в парламент Великобритании прошли 8 июня.

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-Демократическая — 12, Демократическая юнионистская — десять, Партия Уэльса — три, Партия "зеленых" — один.