Аргентинский аэропорт потерял связь с пилотами из-за песни "Despacito"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Связь между диспетчерской службой национального аэропорта Буэнос-Айреса в Аргентине с воздушными суднами на время прервалась из-за того, что пилот самолета пел песню "Despacito", сообщает издание Univision.

По информации издания, пилот оставил включенной связь в кабине, о чем не подозревал, и этим вызвал помехи в частоте диспетчерской службы. Сообщается, что пилот исполнял свою версию песни популярного пуэрториканского певца Луиса Фонси "Despacito".

Аудиозапись с пением пилота распространили местные телеканалы. На ней слышно как пилот поет, ошибаясь в тексте, и сопровождает исполнение нецензурной бранью и шутками. Когда пилот осознал, что его слышит оператор и другие пилоты на той же частоте, то начал извиняться.

По информации агентства EFE, компания воздушного сообщения Аргентины сообщила, что инцидент произошел в небольшом частном самолете, и у пилота не было "намерений что-то спровоцировать".