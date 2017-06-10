Филиппины проверяют сообщения о гибели главарей группировки "Мауте"*

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Военные Филиппин проверяют достоверность сообщений о гибели двоих братьев Мауте — главарей исламистской группировки "Мауте", имеющей связи с террористической организацией "Исламское государство"*, передает агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, братья Мауте могли погибнуть в ходе боя за город Марави.

"Мы все еще ожидаем подтверждения. Мы все еще стараемся подтвердить достоверность докладов, но есть убедительные свидетельства", — заявил представитель филиппинской армии подполковник Джо-Ар Эррера.

В среду также сообщалось о задержании Каяморы Мауте (Cayamora Maute), который, предположительно, является отцом двух братьев, основавших группировку.

Ранее "Мауте", которая действует на южном филиппинском острове Минданао, заявила о союзе с ИГ*.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещена в России