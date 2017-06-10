Филиппинские военные подтвердили, что США помогают им освобождать Марави

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Филиппинские военные подтвердили, что американские силы специального назначения помогают им освобождать захваченный боевиками город Марави, оказывая техническую поддержку, передает агентство Рейтер.

"Они не участвуют в боях. Они только предоставляют техническую поддержку", — сказал подполковник Джо-Ар Эррера на пресс-конференции в субботу.

Ранее посольство США в Маниле сообщало, что по запросу правительства Филиппин американский спецназ помогает филиппинским вооруженным силам (AFP) в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров AFP на земле.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.