В Японии туристический автобус столкнулся с автомобилем

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Один человек погиб, более 20 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в японской префектуре Аити, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местное пожарное управление.

Инцидент произошел утром, около 07.30 по местному времени (01.30 мск), на скоростной магистрали Томэй. По предварительной информации, туристический автобус, в котором находились около 40 пассажиров, столкнулся с автомобилем. Погиб один человек, более 20 пострадавших доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

В настоящее время движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто. Полиция пытается установить причину аварии.