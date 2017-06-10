США помогают Филиппинам в освобождении захваченного боевиками города

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские силы специального назначения помогают филиппинским вооруженным силам (AFP) освобождать захваченный боевиками город Марави, сообщило посольство США в Маниле.

"По запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают AFP в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров AFP на земле", — заявил представитель посольства агентству Рейтер

Источник агентства отказался сообщать детали операции "из соображений безопасности".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещена в России