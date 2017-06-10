В ЛНР заявили о восьми обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (69)

ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Алмазное, Санжаровка, Логвиново, Лозовое, Желобок со стороны подконтрольных ВСУ, Новозвановки, Крымского, Троицкого и Светлодарского. Сообщается, что по территории республики было выпущено порядка 150 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 71 раз открывали огонь по их позициям.

За прошедшие сутки ополченцы "71 раз открывали огонь… один военнослужащий ВС Украины получил ранения", говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook

По утверждениям украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Лебединское, Водяное, Широкино, Марьинку, Чермалык, Павлополь, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Славное, Новотроицкое из противотанковых ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют украинские силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Песково, Новгородского и Опытного.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Катериновку, Новозвановку, Новотошковское, Станицу Луганскую, Новоалександровку и Троицкое.