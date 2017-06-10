Стоун предложил подписчикам выбрать постер к фильму "Интервью с Путиным"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм "Интервью с Путиным", предложил пользователям соцсетей выбрать к нему постер.

В своем микроблоге Twitter Стоун разместил два возможных постера и написал: "Скажите мне, какой постер вам нравится больше и почему". Каждый из них содержит слоган фильма: "Знай своего врага". На первом из них в центре изображены режиссер и российский президент Владимир Путин, запечатленные в ходе их беседы. Второй акцентирует внимание именно на слогане, изображения героев фильма отходят на второй план.

Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt — Oliver Stone (@TheOliverStone) 9 июня 2017 г.

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С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера ленты прошла осенью 2016 года.