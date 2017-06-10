Радев хочет пригласить Путина на празднование юбилея освобождения Болгарии

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев намерен в скором времени провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.

"В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии", — заявил Радев в интервью телеканалу BTV

Радев подчеркнул, что не намерен "идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов", после того как идея пригласить на праздничные мероприятия российского лидера вызвала недовольство ряда политиков страны, резко выступающих против России, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.