Меркель призвала страны Персидского залива к диалогу для решения по Катару

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Персидского залива вместе работать для поиска решения по ситуации вокруг Катара.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

"Мы обеспокоены ситуацией в Катаре, все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения", – заявила Меркель после встречи в Мехико с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

По ее словам, возможное решение не будет найдено до тех пор, пока в процесс не будут включены все региональные игроки, такие как сам Катар и Иран, а также Турция.

Меркель также выразила надежду, что переговоры ЕС с Великобританией относительно Brexit продолжатся в ближайшие дни в соответствии с утвержденным ранее планом вне зависимости от результатов выборов в этой стране.