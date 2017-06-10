Уволенный за оскорбление Трампа ведущий CNN "разочарован" данным решением

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Телеведущий Реза Аслан, которого телеканал CNN уволил из-за оскорбительного обращения в отношении президента США Дональда Трампа, заявил, что он "разочарован данным решением".

"Очевидно, я очень расстроен данным решением. "Believer" ("Верующий" — название шоу, которое вел Аслан) очень много значит для меня и для бесчисленной аудитории (программы)", — написал телеведущий в своем микроблоге Twitter.

Он также поблагодарил телеканал за предоставленную возможность вести свое шоу и пожелал CNN "всего наилучшего". Аслан отметил, что готов к сотрудничеству с другими платформами, которые позволят ему распространять его идеи.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN уволил Резу Аслана, который в своем сообщении в Twitter использовал оскорбительное обращение в отношении Трампа, а также назвал его "позором" для Америки и всего человечества. Представитель CNN сообщила, что телеканал принял решение больше не продолжать сотрудничество с Асланом.

New York Times отмечает, что это уже второй случай за 9 дней, когда CNN прекратил сотрудничество по причине комментариев на политическую тему. На прошлой неделе телеканал заявил, что комик Кэти Гриффин больше не будет вести программу "Новый год", после того как ей был сделан выговор за публикацию фотографии в интернете, на которой она размахивала фальшивой отрубленной головой, которая, похоже, напоминала президентскую (Дональда Трампа).