В мексиканском штате шесть человек погибли во время вооруженного нападения

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Шесть человек, включая четырехмесячного младенца, стали жертвами вооруженного нападения в городе Сан-Педро-Какауатепек в мексиканском штате Герреро.

По сообщению центра реагирования на чрезвычайные ситуации Акапулько, группа вооруженных бандитов напала на семью местных жителей и подожгла их дом. Еще три ребенка в перестрелке были ранены.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в Игуале и позднее убиты.