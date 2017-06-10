США хотят разрешить проблемы с Катаром на предложенных Трампом условиях

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Вашингтон хочет разрешить проблемы с Катаром на условиях, предложенных президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Саудовской Аравии, заявил журналистам президентского пула высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп посетил Саудовскую Аравию в конце мая, по итогам переговоров сообщалось, что лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.

"США хотят, чтобы ситуация была разрешена на условиях, предложенных президентом в Эль-Рияде", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Он пояснил, что в администрации озабочены "проблемой продовольствия, разделением семей, но также озабочены и финансированием Катаром терроризма и поддержкой экстремистской идеологии".

Президент Трамп в пятницу заявил, что Катар исторически "на высочайшем уровне" финансировал терроризм и призвал положить этому конец. При этом за пару часов до его выступления госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон видит перспективы разрешения кризиса в Персидском заливе и призывал страны региона ослабить блокаду Катара. Комментируя по просьбе журналистов заявления Трампа и Тиллерсона, в позициях которых СМИ усмотрели разночтения, представитель администрации заявил, что "президент и госсекретарь думают одинаково".

"Смягчение ограничений — это не то же самое, что полное восстановление дипломатических отношений, всего, что было до принятия этих мер", — сказал представитель администрации.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.